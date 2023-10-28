Лендинг

$30
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок81 просмотр
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Лендинг в тематике военторга на один основной товар. Расписать все преимущества товара. Внизу сайта ещё три товара для дополнительной продажи. Оставить форму заявки с номером телефона и именем. Добавить все полиси

2 месяца назад
guest_1698663239379
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад