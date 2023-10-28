Перенести сайт на Astro JS

Необходимо по имеющемуся техническому заданию создать для Телеграм канала чат бота а так же интегрировать его на сам канал.Сроки и условия обсуждаемы,оплата высокая.
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Имеется верстка несколько страниц требуется веревести ее на Astro
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