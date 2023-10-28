Перенести сайт на Astro JS

$60
Веб-программированиеЗакрытнет заявок4 просмотра
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Имеется верстка несколько страниц требуется веревести ее на Astro

2 месяца назад
guest_16101209959332
Россия
3 года в сервисе
Был
17 часов назад