Верстка компонентная для фреймворка nuxt 3

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок251 просмотр
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Нужно будет компонентно, без бизнес логики заверстать, разбить по компонентам я помогу. Фактичечки нужна верстка, разбитая по файлам.
используя scss в nuxt 3. Задачи будут на постоянной основе, поэтому цену обсудим уже непосредственно после общения

2 месяца назад
Dissmay
Эльдар 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад