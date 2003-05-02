Скрипт для импорта товаров в Opencart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Здравствуйте.

Есть около 7 400 товаров, тематика "аптека", надо заполнить ими интернет-магазин на Opencart.

Товары лежат на гугл диске: фото + ворд документ с описанием товара, прикрепил пример файла.

Вручную это долго, поэтому нужен скрипт, который автоматизирует этот процесс.

Спасибо.

OpenCart
2 месяца назад
guest_15930089281355
Таиланд
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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