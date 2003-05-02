Скрипт для импорта товаров в Opencart

Вітаю. Ми компанія - [url=https://phenomenonstudio.com/]https://phenomenonstudio.com/[/url] Є 2 проекти для розробки на bubble - маленька внутрішня CRM - Dashboard Клієнтам було запропоновано розробка на custom рішеннях, тобто на мовах програмування, але бюджети трохи перевищують можливості. Тому було прийнято рішення розробляти продукти на ...
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Здравствуйте.
Есть около 7 400 товаров, тематика "аптека", надо заполнить ими интернет-магазин на Opencart.
Товары лежат на гугл диске: фото + ворд документ с описанием товара, прикрепил пример файла.
Вручную это долго, поэтому нужен скрипт, который автоматизирует этот процесс.
Спасибо.
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