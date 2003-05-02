Скрипт для импорта товаров в Opencart

Здравствуйте.

Есть около 7 400 товаров, тематика "аптека", надо заполнить ими интернет-магазин на Opencart.

Товары лежат на гугл диске: фото + ворд документ с описанием товара, прикрепил пример файла.

Вручную это долго, поэтому нужен скрипт, который автоматизирует этот процесс.

Спасибо.