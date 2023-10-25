? ВНИМАНИЕ, ФРИЛАНСЕРЫ! Мы приглашаем вас принять участие в новом проекте!

? Необходимо улучшить скорость загрузки сайта bec39.com и привести административную панель в порядок. Сайт разработан на платформе WordPress.

? Мы ищем квалифицированных специалиста, готовых взяться за эту задачу. Если вы опытный специалист и знакомы с последними тенденциями оптимизации сайтов, то это идеальное предложение для вас!

? Наши требования:

- Знание WordPress и опыт работы с этой платформой;

- Опыт оптимизации сайтов для увеличения скорости загрузки;

- Умение анализировать и находить узкие места в процессе загрузки сайта;

- Навыки работы с административной панелью WordPress и исправление возможных ошибок.

? Для целей оценки проекта, просим прислать свою стоимость работ и сроки исполнения. Пожалуйста, укажите в заявке ваш опыт в данной области и предоставьте ссылки на ранее выполненные проекты.

? Нашей команде интересно работать с вами и надеется на успешное сотрудничество! Поделитесь этим объявлением с коллегами, которые могут быть заинтересованы!