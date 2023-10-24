Необходимо исправить ошибки и оптимизировать PlayerJS. Задача по JS не

Здравствуйте! Нужно разработать Веб-панель, которая по API получает статистику работы от многопользовательского приложения, обрабатывает полученную информацию и корректирует работу этого приложения. На данный момент нужно выполнить первый этап работы и обеспечить этот функционал: ...