Здравствуйте! Нужно разработать Веб-панель, которая по API получает статистику работы от многопользовательского приложения, обрабатывает полученную информацию и корректирует работу этого приложения. На данный момент нужно выполнить первый этап работы и обеспечить этот функционал: ...
Необходимо исправить ошибки и оптимизировать PlayerJS. Задача по JS не
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Нужен профи в JavaScript. Очень сложная задача, нужно довести до ума верстку видео плеера PlayerJS. Кандидатам будет отправлено дополнительное тз. Защита от ботов, сколько будет два + 2 = ваш ответ. Достойная оплата!!! Сотрудничество!
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