Необходимо исправить ошибки и оптимизировать PlayerJS. Задача по JS не

$200
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен профи в JavaScript. Очень сложная задача, нужно довести до ума верстку видео плеера PlayerJS. Кандидатам будет отправлено дополнительное тз. Защита от ботов, сколько будет два + 2 = ваш ответ. Достойная оплата!!! Сотрудничество!

2 месяца назад
ewal
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад