Поправить сайт на MYSQL

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок170 просмотров
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1. Убрать ошибку на сайте (перестали отображаться товары)

2. Поправить систему уведомления о заказах (не приходят на почту)

3. Поправить форму оформления заказа (убрать один пункт, поправить ошибку авторизации)

MySQL
2 месяца назад
jvolkova_witch
Юлия Волкова 
48 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад