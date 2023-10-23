Поправить сайт на MYSQL

Парсер, который будет забирать раз в неделю остатки по региональным складам на WB и заносить в специально оформленую гугл таблицу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Убрать ошибку на сайте (перестали отображаться товары)
2. Поправить систему уведомления о заказах (не приходят на почту)
3. Поправить форму оформления заказа (убрать один пункт, поправить ошибку авторизации)
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