Сделать плиложение под готовое АПИ

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок47 просмотров
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Нужно сделать кроссплатформенное приложение (реакт или флаттер) под действующий сайт
будет предоставлено АПИ с документацией

2 месяца назад
epicalyxian
Александр 
47 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад