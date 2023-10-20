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Создать тестовый скрипт для постановки событий в Яндекс.Календарь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Яндекс.Календарь позволяет ставить в календарь пользователя события через сервисные приложения.
Инструкция, как это работает, находится по ссылке - https://yandex.ru/support/business/security-service-applications.html
Что будет выдано:
Логопасс от аккаунта Яндекса, под которым можно создать сервисные приложения.
Что требуется сделать:
Тестовый скрипт на PHP, который может быть открыт в браузере со след. интерфейсом - https://share.cleanshot.com/JcrWqYyV (клик на каждую кнопку, соответственно ставит событие в календаре, изменяет его, и отменяет его)
Предоставить краткую инструкцию (в текстовом- или в видео-формате) о том, что именно нужно сделать в админском аккаунте Яндекса, чтобы тестовый скрипт корректно работал (как создать Oauth-приложение, какие настройки в нем произвести, и т.д)
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