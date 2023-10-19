Доработать обменник на python

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки75 просмотров
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Есть готовый скрипт + связь с программистом

Есть ТЗ под новый функционал и редизайн который нужно реализовать

Нужны люди с опытом в данной нише

Подробности кандидатам, оставляйте телеграм

Python
2 месяца назад
achero
40 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад