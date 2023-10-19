Нужен фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества, почасовая оплата 10$ в час. Нужно сверстать сайт и подключить к нему бек-энд, проект достаточно большой сроки на сдачу проекта 1 месяц с момента начала работы ...
Из Figma сверстать и собрать сайт на WordPress, срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из Figma сверстать и собрать сайт на WordPress, срочно?
Имеется ТЗ и макеты, нужно собрать за сутки сайт на WordPress
Сроки выполнения: завтра к 16-00 по мск.
Бюджет 120$, оплата по факту готовности
Сразу предоставить ссылку и вести работу на сервере
Оставляйте телеграмм для связи
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