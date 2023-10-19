Из Figma сверстать и собрать сайт на WordPress, срочно?

Имеется ТЗ и макеты, нужно собрать за сутки сайт на WordPress

Сроки выполнения: завтра к 16-00 по мск.

Бюджет 120$, оплата по факту готовности

Сразу предоставить ссылку и вести работу на сервере



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