Проверка сайта в инструменте для разработчика

Веб-программированиеЗавершен4 заявки133 просмотра
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Нужно протестировать, посмотреть в разработчике на сайт:

После полной загрузки сайта, во вкладке мигает огонек, как будто что то грузится. В сайте подключены два скрипта - один переводит сайт, другой подключает чат бот.

Возможно они что то не то делают, хотя в других сайтах они работают как надо.

Может я какую то ошибку допустил при установке.

2 месяца назад
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
Выбранный исполнитель
Muramat_Kuskov
Сергей 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$5
1 день
UAH
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