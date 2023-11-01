Проверка сайта в инструменте для разработчика

Нужно протестировать, посмотреть в разработчике на сайт:

После полной загрузки сайта, во вкладке мигает огонек, как будто что то грузится. В сайте подключены два скрипта - один переводит сайт, другой подключает чат бот.

Возможно они что то не то делают, хотя в других сайтах они работают как надо.

Может я какую то ошибку допустил при установке.