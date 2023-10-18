Обойти защиту cloudflare на сайте

Требуется ускорить загрузку сайта и ввести в зеленую зону по googlepadespeed. Сайт https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru/ Срок 1 день. Бюджет 1000р. Кто готов, оставляйте свои заявки обязательно с ссылками на портфолио. Исполнитель получит заказ.
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Добрый день, у меня есть парсер написанный на python, до недавнего времени он работал без проблем.
Но перестал работать поскольку сайт ввел какую то защиту от ботов cloudflare, тот кто написал парсер не отвечает. Нужен человек который сможет
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