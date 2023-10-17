Нужно скачать фотографии знаменитостей по заданным параметрам

Необходимо по списку найти и скачать фото известных людей. Необходимые критерии отбора: минимум в HD качестве, высота не менее 720px (больше - лучше), не размытые/мутные, без искусственного upscale, предпочтительно анфас (смотрит прямо в камеру, почти как в паспорте). Людей в списке много, а значит - создать отдельную папку с названием как имя_фамилия человека. В папке - сохраненные фото по критериям выше, минимум 100 фото на каждую папку.