Нужно скачать фотографии знаменитостей по заданным параметрам

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Необходимо по списку найти и скачать фото известных людей. Необходимые критерии отбора: минимум в HD качестве, высота не менее 720px (больше - лучше), не размытые/мутные, без искусственного upscale, предпочтительно анфас (смотрит прямо в камеру, почти как в паспорте). Людей в списке много, а значит - создать отдельную папку с названием как имя_фамилия человека. В папке - сохраненные фото по критериям выше, минимум 100 фото на каждую папку.

2 месяца назад
guest_1697556341327
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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