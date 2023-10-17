Доброе время суток. Есть интернет-сайт на русском языке, сейчас задача - сделать перевод разделов сайта на другой язык - перевод я предоставлю. Что бы сайт можно было продолжить вести на другом языке. Сайт сделан ...
Нужно скачать фотографии знаменитостей по заданным параметрам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по списку найти и скачать фото известных людей. Необходимые критерии отбора: минимум в HD качестве, высота не менее 720px (больше - лучше), не размытые/мутные, без искусственного upscale, предпочтительно анфас (смотрит прямо в камеру, почти как в паспорте). Людей в списке много, а значит - создать отдельную папку с названием как имя_фамилия человека. В папке - сохраненные фото по критериям выше, минимум 100 фото на каждую папку.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требования прилагаются. Интернет-сайт написан на чистом php.Закрытмесяц назад
https://www.jeremienallet.com - нужен аналогичный сайт, все скрипты должны быть на сервере, весь контент под замену поэтому нужно показать где какой текст, ссылка, картинка меняется.. Сайт должен быть точь в точь.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать сайт образовательного проекта с регистрацией на Weblow из 15 разных страниц. ТЗ исполнителям с отзывами и опытом.Закрытмесяц назад
Сайт с конструктором дизайна Необходимо сделать копию Вопросы в лс, ссылка по запросу. Очень сложный проект, жду откликов только опытных исполнителей. Бюджет обсуждаем.Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
- $150
Помочь доработать веб сайт на ворпресс, сайт большой, сделанно около 60%. Нужны так же и знания по верстке. Carbon fields + Polylang pro, в некоторых местах используется рест апи. Работа через гитЗакрытмесяц назад
- $400
На нашем сервере установлено множество вебсокет-соединений с разными внешними серверами. Приоритетом является создание сервиса, который в реальном времени будет мониторить и визуализировать статус этих соединений через веб-интерфейс. Этот этап требует немедленного выполнения. После его ...Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать личный кабинет по ТЗ, дизйн и фронт готов. Также будет плюсом опыт с финансовыми рынкаим крипта и тд. Требования к знанию Python 3, JS Будет плюсом знание ...Веб-программирование13 заявокЗакрытмесяц назад
На сайте https://sudakdom.ru/019/jasmin.htm фотографии при нажатии на них, открываются большая копия фотки из папки /images/ слайдером "фоторама". Главная фото (верхняя на странице) открывается только она одна. Нижние фотки открываются с листанием всех фото из своего ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Сайт создан на основе Wordpress Нужно выполнить следующие пункты: 1. В регистрационную форму пользователя добавить формуляр для скачивания (форма будет предоставлена), поля в которой буду подтягиваться с введенных данных при регистрации. Вход на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад