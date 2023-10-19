Сайт создан на основе Wordpress Нужно выполнить следующие пункты: 1. В регистрационную форму пользователя добавить формуляр для скачивания (форма будет предоставлена), поля в которой буду подтягиваться с введенных данных при регистрации. Вход на ...
Слайдер изображений настроить что бы выводил фотки из папки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте https://sudakdom.ru/019/jasmin.htm фотографии при нажатии на них, открываются большая копия фотки из папки /images/ слайдером "фоторама". Главная фото (верхняя на странице) открывается только она одна. Нижние фотки открываются с листанием всех фото из своего блока. (Попробуйте по ссылке выше.)
Задание:
Надо сделать так, что бы при нажатии на главную (верхнюю на странице) фотографию открывалась листалка всех фотографий из папки /images/ в директории нахождения начиная с нее самой.
Работу слайдера для маленьких фото не изменять, она работает правильно, как и задумано.
Действующие скипты подключены внизу страницы src="/js/fotorama.js" и src="/js/ponarama.js"
Изменения, полагаю, надо вносить в скрипте https://sudakdom.ru/js/ponarama.js (файл прилагаю в txt).
Жду предложений.
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