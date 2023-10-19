Слайдер изображений настроить что бы выводил фотки из папки.

На сайте https://sudakdom.ru/019/jasmin.htm фотографии при нажатии на них, открываются большая копия фотки из папки /images/ слайдером "фоторама". Главная фото (верхняя на странице) открывается только она одна. Нижние фотки открываются с листанием всех фото из своего блока. (Попробуйте по ссылке выше.)

Задание:

Надо сделать так, что бы при нажатии на главную (верхнюю на странице) фотографию открывалась листалка всех фотографий из папки /images/ в директории нахождения начиная с нее самой.

Работу слайдера для маленьких фото не изменять, она работает правильно, как и задумано.

Действующие скипты подключены внизу страницы src="/js/fotorama.js" и src="/js/ponarama.js"

Изменения, полагаю, надо вносить в скрипте https://sudakdom.ru/js/ponarama.js (файл прилагаю в txt).

Жду предложений.