Срочно! Веб-приложение определения невнимательного вождения

Это дипломный проект. Нужно сделать веб-систему (можно мобильное приложение), в которой можно отслеживать невнимательное вождение. Как это должно примерно работать:

какой-нибудь директор заходит в свой кабинет, подключает трансляции водителей с разных ракурсов и получает сигналы о том, кто невнимательно водит.

Трансляции, думаю, можно как-то сымитировать, типа загружать видео с какого-то облака

Красивый интерфейс не нужен, главное функционал. По сути, самое сложное - это реализовать определение невнимательного вождения по видео и возвращать сразу ответы в real time.

Пока готова модель, которая классифицирует невнимательное вождение по 10 классам. Пример на скрине и веб-система, которая принимает на вход изображения и возвращает тип невнимательного вождения. Возможно, это будет полезно.

Возможно вы предложите свои варианты реализации, может быть у вас есть готовые решения чего-то подобного связанного с невнимательным вождением.



Все предлагаю обсудить по видеосвязи, я покажу, что уже есть и решим, как лучше сделать приложение.

Важно:

Нужно часть работы с видео успеть до среды (18.10), чтоб показать, что есть прогресс, и остальное можно доделать до пятницы (20.10).