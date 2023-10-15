Нужен обычный бот для ловли дат на сайте
Срочно! Веб-приложение определения невнимательного вождения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это дипломный проект. Нужно сделать веб-систему (можно мобильное приложение), в которой можно отслеживать невнимательное вождение. Как это должно примерно работать:
какой-нибудь директор заходит в свой кабинет, подключает трансляции водителей с разных ракурсов и получает сигналы о том, кто невнимательно водит.
Трансляции, думаю, можно как-то сымитировать, типа загружать видео с какого-то облака
Красивый интерфейс не нужен, главное функционал. По сути, самое сложное - это реализовать определение невнимательного вождения по видео и возвращать сразу ответы в real time.
Пока готова модель, которая классифицирует невнимательное вождение по 10 классам. Пример на скрине и веб-система, которая принимает на вход изображения и возвращает тип невнимательного вождения. Возможно, это будет полезно.
Возможно вы предложите свои варианты реализации, может быть у вас есть готовые решения чего-то подобного связанного с невнимательным вождением.
Все предлагаю обсудить по видеосвязи, я покажу, что уже есть и решим, как лучше сделать приложение.
Важно:
Нужно часть работы с видео успеть до среды (18.10), чтоб показать, что есть прогресс, и остальное можно доделать до пятницы (20.10).
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