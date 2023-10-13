Требуется обновить дизайн сайта по макету фигма, адаптивы тоже нужны Сайт на опенкарт. Дизайн уже готов, нужно сделать редизайн.
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MODx доработка сайта, задачи на сегодня
Техническое задание пришлю файлом в ТГ
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