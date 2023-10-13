Создать генератор ссылок deep link

Всем привет! Необходимо создать генератор ссылок для встроенных браузеров криптовалютных приложений Android и iOS (например Trust Wallet) на открытие опр. сайта.

Если пользователь нажимает на такую ссылку (кнопку), находясь на веб-сайте в браузере Chrome или другом браузере без поддержки Web3, то должно запускаться мобильное криптовалютное приложение, например Trust Wallet и внутри встроенного браузера должна открыться указанная в ссылке страница.

Жел-на поддержка браузеров многих криптовалютных приложений, но обязательны 2: Metamask и Trust Wallet.