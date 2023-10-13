Создать лендинг на vuejs 3.0+

$30
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок58 просмотров
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Требуется разработчик фронтенд на vuejs

есть страница https://unlockersgroup.co.uk/ которую нужно переделать на vuejs 3.0+ с максимальной одаптацией под мобилные телефоны

2 месяца назад
foxsik
37 летВеликобритания
10 лет в сервисе
Был
день назад
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