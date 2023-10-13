Создать лендинг на vuejs 3.0+

Есть сайт визитка на ларавель. Падает в 500 ошибку. Надо починить. ПАМАГИТЕ. Доступы и сайт дам
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Требуется разработчик фронтенд на vuejs
есть страница https://unlockersgroup.co.uk/ которую нужно переделать на vuejs 3.0+ с максимальной одаптацией под мобилные телефоны
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