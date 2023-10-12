[b]Техническое задание или требование в подрядчику [/b] [b]Цели Проекта[/b] Проект реализуется с целью автоматизации обработки клиентских обращений и сокращения времени ожидания ответа клиентами в неавторизованной зоне. [b]Чат-бот [/b]— виртуальный ассистент для коммуникации с клиентами Заказчика, обученный ...
Frontend разработчик для верстки/доработки верстки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен второй фронтент-разработчик в команду для верстки сайта, доработок неправильных моментов в верстке. Все макеты есть в фигме
Необходимый стэк: Vue 3, nuxt 3, composition api, pinia, sass, vite, git. Graphql будет очень большим плюсом
Прошу сразу присылать свой гитхаб и указывать цену работы за час, чтобы было на что посмотреть. Спасибо!
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