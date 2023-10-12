Frontend разработчик для верстки/доработки верстки

$400
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок114 просмотров
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Нужен второй фронтент-разработчик в команду для верстки сайта, доработок неправильных моментов в верстке. Все макеты есть в фигме

Необходимый стэк: Vue 3, nuxt 3, composition api, pinia, sass, vite, git. Graphql будет очень большим плюсом

Прошу сразу присылать свой гитхаб и указывать цену работы за час, чтобы было на что посмотреть. Спасибо!

2 месяца назад
antonpavel
25 летРоссия
год в сервисе
Был
9 дней назад