Frontend разработчик для верстки/доработки верстки

Нужен второй фронтент-разработчик в команду для верстки сайта, доработок неправильных моментов в верстке. Все макеты есть в фигме



Необходимый стэк: Vue 3, nuxt 3, composition api, pinia, sass, vite, git. Graphql будет очень большим плюсом



Прошу сразу присылать свой гитхаб и указывать цену работы за час, чтобы было на что посмотреть. Спасибо!