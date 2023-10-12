Требуется создать WEB App телеграмм.

Необходимо сделать качественную видеосвязь на сайте языковой школы. Чтобы она не прерывалась, чтобы не тормозила. Все подробности в личное сообщение. Внимание! Только Украина! Видеосвязь не нужно делать с нуля! Она уже готова! Просто она обрывается ...