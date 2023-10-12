Требуется создать WEB App телеграмм

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок23 просмотра
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Требуется создать WEB App телеграмм.
Реализовать и собрать TWA с возможностью пополнения и распределением криптовалюты TON между участниками по определенному сценарию.
Пока тз нет, есть только идея. Подробнее при обсуждение.

2 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад