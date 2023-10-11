Нужно перенести дизайн сайта на тильду

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок209 просмотров
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Нужно перенести дизайн сайта на тильду
Расскажу и скину подробное тз выбранным кандидатам, пишите, буду рад!

Дизайн сайта
2 месяца назад
artemdigitalx
Артём 
26 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад