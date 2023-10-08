Доработка сайта (скаут-система) , исправление ошибок

По стеку технологий: используется php, фреймворк laravel в связке с vue. БД - sqlite ( временное решение)

1. Сменить базу данных на mysql

2. Пофиксить на главной странице вывод трансляций и новостей

3. Сделать отдельную страницу для добавление команд, игроков в команды, и распределение команд по дивизионам

4. Изменить вид страницы для букмекера под виды спорта в котором учавствую только два игрока

5. Реализовать клиентскую часть скаутинга, матчи для клиента не должны сохраняться в бд

6. При нажатие на вид спорта eSports, должно выводиться три киберспорта

7. Синхронизировать время матча, у скаута и в табло

8. Доделать скаут-модули