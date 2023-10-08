Доработка сайта (скаут-система) , исправление ошибок

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок25 просмотров
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По стеку технологий: используется php, фреймворк laravel в связке с vue. БД - sqlite ( временное решение)
1. Сменить базу данных на mysql
2. Пофиксить на главной странице вывод трансляций и новостей
3. Сделать отдельную страницу для добавление команд, игроков в команды, и распределение команд по дивизионам
4. Изменить вид страницы для букмекера под виды спорта в котором учавствую только два игрока
5. Реализовать клиентскую часть скаутинга, матчи для клиента не должны сохраняться в бд
6. При нажатие на вид спорта eSports, должно выводиться три киберспорта
7. Синхронизировать время матча, у скаута и в табло
8. Доделать скаут-модули

2 месяца назад
guest_1697006035428
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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