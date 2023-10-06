Реконструкция сайта

Прошу вас разработать веб-сайт (Компания находится в США) для решения задачи по созданию аналога платформы для заказа услуг водителей с использованием автомобиля, подобно ichauffeur.co.uk, blacklane.com, transfeero.com, luxyride.com Требования к решению задачи: 1. Система ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен толковый специалист, который сделает небольшую реконструкцию действующего сайта https://jasar.kz/
1. Главную страницу сделать продающей по правилам создания сайта
2. Создать продающие страницы под каждую категорию. 5 направлений (предоставим текст)
На сайте необходимо подготовить страницу (под каждую услугу) с максимально полным описанием:
- техническое описание
- наши преимущества клиники
- наши врачи
- виды медицинских услуг, которые предоствляет клиника
- преимущества процедуры и сравнение с другими видами
- убеждающие триггеры ценности
- работа с возражением (видео отзывы, отзывы 2гис, скрины со страниц в каруселе)
- часто задаваемые вопросы
- форма заявки
3. поставить whatsapp в качестве формы заявки
Сделать сайт продающим, наполнить и грамотно подать информацию.
Опыт обязателен в портфолио. Пишите цену
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