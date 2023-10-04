Разработка веб-сайта

$200
Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок87 просмотров
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Сделать веб сайт для сухих кормов для собак по аналогии https://kotdapes.by/?fbclid=PAAaYQ7P8y4_Q1JAz2_5J2ysdAs7rhlATYGppSr1BzlsCwtqutvGCBlf8R0Ak_aem_AamewgcMDgtOaPI8TMjUvPoVVYDVWV9uDC-tR2GIHpzUBbKgtbV6wL13NF32UL_wmAY

Мне интересно сколько это будет стоить?

Исполнитель желательно, чтобы был в России и Беларуси. Тк в Украине сложности с оплатой

3 месяца назад
terakat
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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