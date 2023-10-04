Требуется профессионал, способный скопировать существующий сайт и установить его на новый домен.

Требования:

- Опыт в копировании и переносе сайтов.

- Знание HTML, CSS и других языков программирования, необходимых для успешной работы с сайтом.

- Умение работать с хостингом и доменами.

- Умение обращаться с базами данных и выполнить необходимую настройку.

Обязанности:

- Копирование существующего сайта с сохранением его функциональности и дизайна.

- Установка скопированного сайта на новый домен.

- Проверка правильности работы и функциональности сайта после переноса.

Мы предлагаем:

- Справедливую оплату за выполненную работу.

- Возможность дополнительной работы над проектами в будущем при выполнении задания в срок и с высоким качеством.

Если вы заинтересованы и уверены в своих навыках, пожалуйста, свяжитесь с нами с указанием вашего опыта и портфолио. По возможности, также предоставьте информацию о ранее выполненных проектах по копированию и установке сайтов.

Спасибо за ваше внимание и мы с нетерпением ждем ваших откликов!