Приветствую. Необходимо сделать простой сайт для автопробега, приблизительно с 5-6 секциями, с админ панелью. Необходимо сделать в кратчайшие сроки. Можно использовать и уже готовые решения. Спасибо.
Требуется профессионал, способный скопировать существующий сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется профессионал, способный скопировать существующий сайт и установить его на новый домен.
Требования:
- Опыт в копировании и переносе сайтов.
- Знание HTML, CSS и других языков программирования, необходимых для успешной работы с сайтом.
- Умение работать с хостингом и доменами.
- Умение обращаться с базами данных и выполнить необходимую настройку.
Обязанности:
- Копирование существующего сайта с сохранением его функциональности и дизайна.
- Установка скопированного сайта на новый домен.
- Проверка правильности работы и функциональности сайта после переноса.
Мы предлагаем:
- Справедливую оплату за выполненную работу.
- Возможность дополнительной работы над проектами в будущем при выполнении задания в срок и с высоким качеством.
Если вы заинтересованы и уверены в своих навыках, пожалуйста, свяжитесь с нами с указанием вашего опыта и портфолио. По возможности, также предоставьте информацию о ранее выполненных проектах по копированию и установке сайтов.
Спасибо за ваше внимание и мы с нетерпением ждем ваших откликов!
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