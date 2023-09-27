Нужно создать корпоративный сайт в сфере продаж химической продукции.

Бдует 5-6 внутренних страниц + главная

На главной будет 8 блоков, в которых будет: 2 формы (обратная связь и скачивание каталога)

интерактивная карта поставок по стране, анимированный список партнёров.

Внутренние страницы: "О производстве", 3 страницы с продукцией и ёё описанием, страница с контактами и яндекс картой.

Нужна вёрстка на тильде (подключение CRM, Домена и т.д)

Бриф и все остальные подробности вышлю исполнителю.

Называайте свою цену за такой проект и сроки.