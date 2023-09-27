Создать корпоративный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка97 просмотров
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Нужно создать корпоративный сайт в сфере продаж химической продукции.
Бдует 5-6 внутренних страниц + главная
На главной будет 8 блоков, в которых будет: 2 формы (обратная связь и скачивание каталога)
интерактивная карта поставок по стране, анимированный список партнёров.
Внутренние страницы: "О производстве", 3 страницы с продукцией и ёё описанием, страница с контактами и яндекс картой.
Нужна вёрстка на тильде (подключение CRM, Домена и т.д)
Бриф и все остальные подробности вышлю исполнителю.
Называайте свою цену за такой проект и сроки.

3 месяца назад
styoned
Данил 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад