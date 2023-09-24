Восстановить сайт из архива

Нужно создать веб-сайт для интернет аукциона в ОАЭ.
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Всем привет!
Есть в веб архиве небольшой сайт, его нужно восстановить. Управлять сайтом не будем, просто нужно повесить старый контент (картинки и тексты)
Ссылка по запросу.
Думаю примерно 35 страниц всего на сайте
Выбранный исполнитель
3 месяца назад
$40
3 дня
RUBUSDT
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