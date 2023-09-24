Восстановить сайт из архива

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Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки27 просмотров
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Всем привет!

Есть в веб архиве небольшой сайт, его нужно восстановить. Управлять сайтом не будем, просто нужно повесить старый контент (картинки и тексты)

Ссылка по запросу.

Думаю примерно 35 страниц всего на сайте

3 месяца назад
FelixFrinn
Феликс 
38 летМексика
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anykey679
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
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3 месяца назад
$40
3 дня
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