Anykey679

Антон Кораблёв Anykey679

 
33 годаРоссия/Псков
8 лет на фриланс-бирже
Был
11 часов назад
Чистая и кроссбраузерная вёрстка сайтов. Качественная работа в срок. Flexbox, БЭМ, адаптив, CSS3, HTML5, JS, JQuery, дизайн. Отличное знание Wordpress

?? По поводу "Разобщения России и Украины" и "Политики данного ресурса".

ВАЖНО! Единственное, что может сделать каждый из нас.. Пожалуйста, перестаньте вливать ненависть в общий котёл и перестать раскручивать этот маховик, потому что как бы не был праведен Ваш гнев, когда Вы испытываете ненависть, то Вы автоматически выступаете на стороне зла. Та энергия которую Вы отдаёте, возвращается Вам многократно, и этот урок прошли уже очень многие люди, страны и народы. Безусловно это обращение не к украинцам, им подобные советы не нужны, это относится ко всем тем, кто находится вокруг конфликта. Думаю, что это единственная возможность "недружественным странам" снова подружиться, хотя у разных людей тут самые разные мнения.

Ни для кого не секрет, что русских фрилансеров убрали из поиска на Weblancer, также убрали и их портфолио из каталога, а также вывели модальные окна, где нужно выставить галочку, что мы мол "против войны". Также есть закреплённая тема Форума, где пишет 1-2 человека на политическую тему, на постоянной основе, и в этой теме отписать конечно же нельзя. Спасибо, что хоть денежные средства можно вывести. Вы же понимаете, что я такой же работник / заказчик из России по эту сторону монитора, как и Вы по ту сторону монитора. Ни я, ни Вы не виноваты в разобщённости стран / народов / людей.. Да, я говорю о санкциях, которые Вы наложили на простых работников.. Weblancer это фриланс биржа, а не место продвижения политики разобщения!

На данный момент в поиске заказчиков, к работе приступаю сразу.

Сначала выполняю работу, и делаю это до конца. Затем Вы оцениваете результат, и только если Вас он устраивает, происходит оплата. В дальнейшем могу поддерживать проект, и если нужны какие-то правки, то можно их сделать и обменяться контактами.

Помимо того, что указано и не поместилось в заголовке, также много работаю в WordPress. Сам делаю темы, шаблоны, дизайн, натягиваю вёрстку и под ключ Интернет магазины.

Веду свой сайт / блог, где пишу иногда статьи: Новости, обзоры и статьи в сфере IT и Web.

До этого выполнял работы с другого фриланс сервиса, где получил некоторые отзывы, и небольшое количество заказчиков, с которыми до сих пор имею связь, и периодически беру их заказы в работу. Хочется расширяться и на этом ресурсе. Естественно черпаю информацию и обучаюсь здесь и сейчас, так как что-то новое всегда приходится изучать и быть в курсе.

Думаю здесь стоит указать о том, что я очень люблю музыку. Пишу, как стихи, так и песни в свободное время, играю на гитаре, пиано, ударных и др. инструментах. Иногда также рисую карандашом красивые вещи. Всё это расписал для того чтобы сказать, что подхожу к работе (или просто своему делу) с душой и творчески.

Ну а писать код и делать как можно более красиво странички мне ещё нравилось в 2005 году, когда множество сайтов находились на Яндекс.Народ (сейчас этот сервис продан компании uCoz) и имели только лишь HTML, CSS и JS. Там не было поддержки PHP на тот момент. Зато вдоволь и поперёк можно было изучить самому всё, что возможно, а обучаться этому было почти негде.

Telegram: @antonio_korablev

Email: [email protected]

Россия, г. Псков

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSjQuery
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$80
средняя цена заказа
46%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
BRTV
35 летКазахстан
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
$175
10 баллов
месяц назад
Сверстать и собрать сайт на WordPress из Figma
Антон обладает неимоверной выдержкой! Конечно есть нюансы, но все это мелочи. Сделал сайт как было нужно и в оговоренные сроки. Работой и общением в процессе очень доволен, результат тоже отличный. К сотрудничеству Рекомендую!
Спасибо Артёму за его проект, благодаря ему у меня теперь тоже есть Tattoo студия в портфолио. Процессом работы был очень рад, по ходу общения таки находили компромисс и выходили из ситуации. Буду рад поддерживать проект / общение и дальше. Мои рекомендации! 🚀
Ответный отзыв
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$10
10 баллов
3 месяца назад
Сверстать 2 блока
Компетентный и грамотный исполнитель. Задача выполнена в кратчайшие сроки. Всегда на связи. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Отличный заказчик, быстрая договорённость, коммуникация и оплата. С удовольствием рад буду помочь и поработать с Вами в будущем! )
Ответный отзыв
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$36
10 баллов
4 месяца назад
Сделать лендинг на Wordpress
Работа выполнена быстро и с учетом всех пожеланий! Очень приятно работать с Антоном - всегда на связи и даёт развернутые комментарии. Сотрудничеством доволен, могу смело рекомендовать и буду продолжать общаться сам!
Очень рад был сотрудничеством, всё понравилось, благодарю Сергея за проект! Приятный и ответственный заказчик, простота в коммуникации. Буду рад помочь ещё и.. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
guest_16286625661974
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$33
10 баллов
10 месяцев назад
Заменить Header в теме WP
К выполнению заказа Антон приступил оперативно, долго объяснять не приходилось, понимает все на лету. Заказчик видит общий план а Антон учел все "подводные камни" которые могли возникнуть в ходе выполнения проекта. Аргументированно на понятном языке объяснял все детали. Работа сделана качественно и с соблюдением сроков. Видно что мастер своего дела и работал с душой. В общении проявлял уважительное отношение. Всегда был на связи и быстро отвечал. Рекомендую Антона как ответственного исполнителя. Спасибо за работу!
Благодарность за работу! Прекрасный заказчик, коммуникация удобная, всегда на связи. Задачу я выполнял с большим интересом. Буду рад поработать и в будущем. Однозначно мои рекомендации!
Ответный отзыв
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$56
10 баллов
год назад
Нужно сделать мобильную версию сайта
Все сделано на высшем уровне. Помимо верстки еще и на WP реализовали проект. Рекомендую!
Давно не сталкивался с сайтами на статическом html ) Внутри оказалось 100 страниц, с которыми было бы не так легко (и интересно) работать. В итоге решено было сразу сделать шаг вперед и перенести проект на WordPress, поэтому после натяжки с лёгкой руки приступили к задаче. Благодарен за проект и за приобретённый опыт! Рекомендую!
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