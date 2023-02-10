Чистая и кроссбраузерная вёрстка сайтов. Качественная работа в срок. Flexbox, БЭМ, адаптив, CSS3, HTML5, JS, JQuery, дизайн. Отличное знание Wordpress

?? По поводу "Разобщения России и Украины" и "Политики данного ресурса".

ВАЖНО! Единственное, что может сделать каждый из нас.. Пожалуйста, перестаньте вливать ненависть в общий котёл и перестать раскручивать этот маховик, потому что как бы не был праведен Ваш гнев, когда Вы испытываете ненависть, то Вы автоматически выступаете на стороне зла. Та энергия которую Вы отдаёте, возвращается Вам многократно, и этот урок прошли уже очень многие люди, страны и народы. Безусловно это обращение не к украинцам, им подобные советы не нужны, это относится ко всем тем, кто находится вокруг конфликта. Думаю, что это единственная возможность "недружественным странам" снова подружиться, хотя у разных людей тут самые разные мнения.

Ни для кого не секрет, что русских фрилансеров убрали из поиска на Weblancer, также убрали и их портфолио из каталога, а также вывели модальные окна, где нужно выставить галочку, что мы мол "против войны". Также есть закреплённая тема Форума, где пишет 1-2 человека на политическую тему, на постоянной основе, и в этой теме отписать конечно же нельзя. Спасибо, что хоть денежные средства можно вывести. Вы же понимаете, что я такой же работник / заказчик из России по эту сторону монитора, как и Вы по ту сторону монитора. Ни я, ни Вы не виноваты в разобщённости стран / народов / людей.. Да, я говорю о санкциях, которые Вы наложили на простых работников.. Weblancer это фриланс биржа, а не место продвижения политики разобщения!

На данный момент в поиске заказчиков, к работе приступаю сразу.

Сначала выполняю работу, и делаю это до конца. Затем Вы оцениваете результат, и только если Вас он устраивает, происходит оплата. В дальнейшем могу поддерживать проект, и если нужны какие-то правки, то можно их сделать и обменяться контактами.

Помимо того, что указано и не поместилось в заголовке, также много работаю в WordPress. Сам делаю темы, шаблоны, дизайн, натягиваю вёрстку и под ключ Интернет магазины.

Веду свой сайт / блог, где пишу иногда статьи: Новости, обзоры и статьи в сфере IT и Web.

До этого выполнял работы с другого фриланс сервиса, где получил некоторые отзывы, и небольшое количество заказчиков, с которыми до сих пор имею связь, и периодически беру их заказы в работу. Хочется расширяться и на этом ресурсе. Естественно черпаю информацию и обучаюсь здесь и сейчас, так как что-то новое всегда приходится изучать и быть в курсе.

Думаю здесь стоит указать о том, что я очень люблю музыку. Пишу, как стихи, так и песни в свободное время, играю на гитаре, пиано, ударных и др. инструментах. Иногда также рисую карандашом красивые вещи. Всё это расписал для того чтобы сказать, что подхожу к работе (или просто своему делу) с душой и творчески.

Ну а писать код и делать как можно более красиво странички мне ещё нравилось в 2005 году, когда множество сайтов находились на Яндекс.Народ (сейчас этот сервис продан компании uCoz) и имели только лишь HTML, CSS и JS. Там не было поддержки PHP на тот момент. Зато вдоволь и поперёк можно было изучить самому всё, что возможно, а обучаться этому было почти негде.

Telegram: @antonio_korablev

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Россия, г. Псков