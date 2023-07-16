pozitivist

Необходимо разработать серию стилизованных картинок под мрамор для анимации на сайте. Включает три элемента: взрыв, разлом крипто-монеты и 10 вращающихся криптомонет. Прототип макета доступен для ознакомления. Укажите стоимость и срок выполнения при подаче заявки.
Делаю все. Качественно. В сроки. С высокой степенью ответственности.
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Ищется графический дизайнер для создания серии 3D-графических объектов в стиле 'стекло' для web3 приложения. В заявке указывать стоимость разработки одного изображения.3D-графика8 заявокЗакрытмесяц назад
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Требуется разработать UX/UI дизайн для SaaS платформы для менторов. Необходимо продолжить работу с базовой дизайн системой, включая лендинг и формы. Работа в Figma с акцентом на компоненты и варианты. Формат работы - обсуждение задач и выполнение. Укажите стоимость за час работы.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт3 года назад
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