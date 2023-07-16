pozitivist

Требуется разработать 10 svg персонажей-космонавтов с градацией от простого к сложному и 3 варианта ракеты для проекта Hamster Kombat. Персонажи должны включать: Beginner, Pilot, Explorer и другие. Ракета должна быть в трех вариантах: стоит, летит с пламенем и взорвалась. Укажите стоимость, сроки и примеры работ.