pozitivist

Сергей Ковтун pozitivist

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
Умею качественно управлять проектами любой сложности.

Делаю все. Качественно. В сроки. С высокой степенью ответственности.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$213
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

serezhenka95
Сергей 
30 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 месяцев назад
Заверстать лендинг
FigmaАдаптивная версткаВерстка лендингов
Все хорошо , четко поставленная задача , оплата в срок
Задача была выполнена быстро и качественно. Исполнитель оперативно внес правки. Работой доволен!
Ответный отзыв
Bagira555
22 года
год в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
Протестировать работоспособность сайта
Тестирование сайтов
Все хорошо
Задача выполнена. Благодарю.
Ответный отзыв
Anykey679
Антон 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$36
10 баллов
2 года назад
Сделать лендинг на Wordpress
WordPressСоздание лендингов
Очень рад был сотрудничеством, всё понравилось, благодарю Сергея за проект! Приятный и ответственный заказчик, простота в коммуникации. Буду рад помочь ещё и.. Мои рекомендации!
Работа выполнена быстро и с учетом всех пожеланий! Очень приятно работать с Антоном - всегда на связи и даёт развернутые комментарии. Сотрудничеством доволен, могу смело рекомендовать и буду продолжать общаться сам!
Ответный отзыв
bosakjunior
18 лет
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
Заверстать сайт-портфолио.
FigmaJavaScriptАдаптивная версткаВерстка сайтов
I want to note your professionalism and clarity in defining tasks and expectations. It was a mutually beneficial partnership that gave me an incredible opportunity to demonstrate my communication skills and ability to quickly respond to changes and edits. I am grateful to you for your trust and openness during cooperation. Thanks to your favorable feedback,. I can count on new challenges and opportunities in my professional career. I sincerely hope that in the future we will be able to cooperate again and reach new heights.
Евгений креативно справился с задачей, сразу обозначил, что может сделать, что нет. Был всегда на связи, без проблем вносил правки и исправления - сотрудничеством остался доволен и могу смело рекомендовать!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$67
10 баллов
3 года назад
Логотип для сайта менторов
Сергей, замечательный заказчик! Четкая постановка задачи, постоянная обратная связь и мгновенная оплата. Мои лучшие рекомендации!
Светлана выполнила задачу очень качественно и креативно. Логотип получился современным и полностью соответствующим идее проекта. Я абсолютно доволен опытом сотрудничества со Светланой и смело могу рекомендовать её, как настоящего профессионала с высоким уровнем качества работ.
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