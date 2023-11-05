serezhenka95

Сергей Алмазов serezhenka95

 
28 летРоссия/Новосибирск
год на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
10 отзывов
2 новых
HTML ВЕРСТКА САЙТОВ

HTML ВЕРСТКА

Технологии : jS / HTML / CSS / BEM / Figma / bootstrap 5

Гарантирую:

- Постоянную и оперативную обратную связь.

- Ответственный подход к выполнению работы.

- Соблюдение сроков выполнения задачи

- Качественный результат.

Вы получите:

- Исходные файлы HTML, CSS и JavaScript

- Кроссбраузерность (современные браузеры) и адаптивность.

телеграмм: https://t.me/almazov955

ОБРАБОТКА ФОТО

удаление фона , восстановление старых фото , цветокоррекция, ретушь для маркетплейсов , фотомонтаж

телеграмм: https://t.me/almazov955

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapFigma
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
cherepaha
Андрей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
16 дней назад
Необходимо отредактировать отсканированное изображение в фотошопе
новый отзыв
Очень быстро справился с задачей. Профи своего дела. Рекомендую!
Хороший заказчик , приятно работать рекомендую )
Ответный отзыв
NemoiKiller
Миллер 
26 летРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
$15
10 баллов
16 дней назад
Обработать 14 фото
новый отзыв
Отличный исполнитель!
Хороший заказчик приятно работать рекомендую
Ответный отзыв
mitelmandg
Дмитрий 
39 летИзраиль
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
месяц назад
Редактирование PDF
Сергей все сделал быстро и качественно, быстрее чем я среагировал на его сообщение о готовности.
Хороший заказчик рекомендую )
Ответный отзыв
darktwister
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
месяц назад
Необходимо сверстать лендинг без функционала по шаблону
Все сделано хорошо, в сроки. Быстро были поправлены все недочеты, сотрудничеством доволен
Хороший заказчик рекомендую !
Ответный отзыв
NemoiKiller
Миллер 
26 летРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
$30
10 баллов
2 месяца назад
Сделать красивый баннер
Качественно сделал баннер!
хороший заказчик , приятно работать !
Ответный отзыв