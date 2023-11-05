Сергей Алмазов serezhenka95serezhenka95
28 летРоссия/Новосибирск
год на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
10 отзывов
2 новых
HTML ВЕРСТКА САЙТОВ
HTML ВЕРСТКА
Технологии : jS / HTML / CSS / BEM / Figma / bootstrap 5
Гарантирую:
- Постоянную и оперативную обратную связь.
- Ответственный подход к выполнению работы.
- Соблюдение сроков выполнения задачи
- Качественный результат.
Вы получите:
- Исходные файлы HTML, CSS и JavaScript
- Кроссбраузерность (современные браузеры) и адаптивность.
телеграмм: https://t.me/almazov955
ОБРАБОТКА ФОТО
удаление фона , восстановление старых фото , цветокоррекция, ретушь для маркетплейсов , фотомонтаж
телеграмм: https://t.me/almazov955
Я против войны в Украине!
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
Портфолио
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- Убрать объект с фото8 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 дней назад
Очень быстро справился с задачей. Профи своего дела. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик , приятно работать рекомендую )
$15
10 баллов
16 дней назад
Обработать 14 фото
— новый отзыв
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Хороший заказчик приятно работать рекомендую
$4
10 баллов
месяц назад
Сергей все сделал быстро и качественно, быстрее чем я среагировал на его сообщение о готовности.
Ответный отзыв
Хороший заказчик рекомендую )
$20
10 баллов
месяц назад
Все сделано хорошо, в сроки. Быстро были поправлены все недочеты, сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Хороший заказчик рекомендую !
$30
10 баллов
2 месяца назад
Качественно сделал баннер!
Ответный отзыв
хороший заказчик , приятно работать !