Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Требуется опыт работы с HTML и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация пройдет через Skype с демонстрацией экрана. Необходимы навыки работы с Photoshop и Figma, стабильный интернет и работающий микрофон. Подготовьте тестовый звонок для проверки оборудования.
Дизайн Landing Page (по макету)
Необходимо подготовить дизайн Landing Page в Figma.
Макет прилагаю.
Так же потребуется дизайн попапа с формой обратной связи: Имя, Email, Телефон, селект категории и поле для текста обращения.
При подаче зачвки прошу указать цену и сроки.
Благодарю!
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