Дизайн Landing Page (по макету)

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Закрыт102 заявки1079 просмотров

Необходимо подготовить дизайн Landing Page в Figma.

Макет прилагаю.

Так же потребуется дизайн попапа с формой обратной связи: Имя, Email, Телефон, селект категории и поле для текста обращения.

При подаче зачвки прошу указать цену и сроки.

Благодарю!

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