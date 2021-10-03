Website | INORMS GERMANY

Редизайн сайта для немецкой компании по сертификации EAC. Компания предоставляет экспертизу по сертификации и декларированию EAC, для экспорта товаров в Россию и страны Евросоюза. Выполнен строгий и современный дизайн, выдержанный в минималистическом стиле.

С анимацией можно посмотреть на behance: https://www.behance.net/gallery/128300315/Website-EAC-Certification-