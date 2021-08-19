Здравствуйте, меня зовут Богдан, я занимаюсь веб-дизайном.
С удовольствием берусь за новые и интересные задачи. Открыт к сотрудничеству и экспериментам в дизайне.
Сайт-портфолио — kubarychev.webflow.io
Преимущества работы со мной:
Прислушиваюсь к пожеланиям, хорошо отношусь к критике, замечаниям и правкам.
Я психолог по образованию. Многие знания из области психологии помогают создавать удобные и интуитивные интерфейсы. Знаю, что влияет на поведение людей не только с точки зрения дизайна, но и с позиции академической психологии.
Ответственность. Я всегда доведу работу до конца.
Знаю основы верстки сайтов (html, css, javascript), поэтому понимаю как удобно структурировать макеты для разработчиков.
Я всегда отвечу на все Ваши вопросы.
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📒Навыки:
Figma
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
Webflow
И немного знаю:
html5/css3
javascript
📧Контакты:
эл.почта: [email protected]
telegram: @kubarychev
Пишите - буду рад поработать над Вашим проектом.
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