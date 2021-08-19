Eligrin

Богдан Eligrin

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 часов назад
Дизайн уникальных сайтов🎨

Здравствуйте, меня зовут Богдан, я занимаюсь веб-дизайном.

С удовольствием берусь за новые и интересные задачи. Открыт к сотрудничеству и экспериментам в дизайне.

Сайт-портфолио — kubarychev.webflow.io

Преимущества работы со мной:

  • Прислушиваюсь к пожеланиям, хорошо отношусь к критике, замечаниям и правкам.

  • Я психолог по образованию. Многие знания из области психологии помогают создавать удобные и интуитивные интерфейсы. Знаю, что влияет на поведение людей не только с точки зрения дизайна, но и с позиции академической психологии.

  • Ответственность. Я всегда доведу работу до конца.

  • Знаю основы верстки сайтов (html, css, javascript), поэтому понимаю как удобно структурировать макеты для разработчиков.

  • Я всегда отвечу на все Ваши вопросы.

  • Скидки для постоянных клиентов

📒Навыки:

  • Figma

  • Adobe Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Adobe After Effects

  • Webflow

И немного знаю:

  • html5/css3

  • javascript

📧Контакты:

Пишите - буду рад поработать над Вашим проектом.

#38Отрисовка логотипов
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#755
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_1698240011078
год в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
год назад
Відмалювати карту в векторі
Отрисовка логотипов
Гарна робота, рекомендую!
Хороший замовник. Чітко окреслена задача та своєчасна оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
AIDANCO
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Дизайн банера
Однозначно рекомендую. Все було зроблено швидко та якісно.
Чудовий замовник. Зрозуміле завдання, швидкий зворотний зв'язок. Рекомендую!
Ответный отзыв
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
2 года назад
Создать лендинг пейдж
Все отлично!
Всё ок
Ответный отзыв
guest_16299598002395
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Баннер для интернет магазина
Всё отлично,в срок и креативно. Спасибо. Рекомендую!!!
Хороший заказчик. Конкретная задача, понятные правки и мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
zkripta
Егор 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Дизайн баннера
Спасибо Богдану за терпение и отличный дизайн баннера! Рекомендую исполнителя, надеюсь в будущем будем сотрудничать над проектами покрупнее)
Все хорошо. Конкретная задача и быстрая обратная связь. Рекомендую!
Ответный отзыв
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