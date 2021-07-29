На главную страницу интернет магазина одежды необходим баннер. Основной ассортимент это бренды Hollister и Abercrombie & Fitch, в целом брендовая оригинальная одежда из США. Изображений необходимо 3 шт. на каждый месяц, стиль ...
Отрисовать баннера для интернет-магазина - на завтра
Отрисовать 11 разных баннеров в трёх размерах:
1) 1100 х 510 px; - 6 шт.
2) 400 x 260 px; - 2 шт.
3) 490 x 300 px; - 3 шт.
Темы на которые нужны баннера:
Размер 1100 х 510 px:
1. Пивное оборудование для вашего магазина, ресторана, паба (должны быть пивные краны, барная стойка);
2. Пивной магазин под ключ (фото пивного магазина);
3. Оборудование для Фаст-Фуда (В нашем магазине более 1000 наименований, всё с гарантией...);
4. Упаковка для тортов, суши, пиццы, попкорна;
5. Все для дома (посуда, вся вот такая мелочь);
6. Все для карантина (антисептики, маски, перчатки....).
Размер 400 х 260 px:
1. Доставка баллонов со2 - (продажа, заправка, доставка... Логотип, адрес, номера...);
2. Оплата частями (кредит на любой товар в течении 1 минуты без %).
Размер 490 x 300 px:
1. Кегераторы для пивных кег (хит продаж...)
2. Грили прижимные и роликовые (лучшие цены, набором дешевле);
3. Весы всех видов.
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