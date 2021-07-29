Отрисовать баннера для интернет-магазина - на завтра

Отрисовать 11 разных баннеров в трёх размерах:

﻿1) 1100 х 510 px; - 6 шт.

﻿2) 400 x 260 px; - 2 шт.

﻿3) 490 x 300 px; - 3 шт.

Темы на которые нужны баннера:

Размер 1100 х 510 px:

1. Пивное оборудование для вашего магазина, ресторана, паба (должны быть пивные краны, барная стойка);

2. Пивной магазин под ключ (фото пивного магазина);

3. Оборудование для Фаст-Фуда (В нашем магазине более 1000 наименований, всё с гарантией...);

4. Упаковка для тортов, суши, пиццы, попкорна;

5. Все для дома (посуда, вся вот такая мелочь);

6. Все для карантина (антисептики, маски, перчатки....).

Размер 400 х 260 px:

1. Доставка баллонов со2 - (продажа, заправка, доставка... Логотип, адрес, номера...);

2. Оплата частями (кредит на любой товар в течении 1 минуты без %).

Размер 490 x 300 px:

1. Кегераторы для пивных кег (хит продаж...)

2. Грили прижимные и роликовые (лучшие цены, набором дешевле);

3. Весы всех видов.