Отрисовать баннера для интернет-магазина - на завтра

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Завершен7 заявок377 просмотров

Отрисовать 11 разных баннеров в трёх размерах:

﻿1) 1100 х 510 px; - 6 шт.

﻿2) 400 x 260 px; - 2 шт.

﻿3) 490 x 300 px; - 3 шт.

Темы на которые нужны баннера:

Размер 1100 х 510 px:

1. Пивное оборудование для вашего магазина, ресторана, паба (должны быть пивные краны, барная стойка);

2. Пивной магазин под ключ (фото пивного магазина);

3. Оборудование для Фаст-Фуда (В нашем магазине более 1000 наименований, всё с гарантией...);

4. Упаковка для тортов, суши, пиццы, попкорна;

5. Все для дома (посуда, вся вот такая мелочь);

6. Все для карантина (антисептики, маски, перчатки....).

Размер 400 х 260 px:

1. Доставка баллонов со2 - (продажа, заправка, доставка... Логотип, адрес, номера...);

2. Оплата частями (кредит на любой товар в течении 1 минуты без %).

Размер 490 x 300 px:

1. Кегераторы для пивных кег (хит продаж...)

2. Грили прижимные и роликовые (лучшие цены, набором дешевле);

3. Весы всех видов.

4 года назад
shauhitech
25 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Eligrin
Богдан 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$55
2 дня
Escrow
Сделал много баннеров на сайт и под Инстаграм в рекламу, очень довольны, по скольку сделал быстро и стильно.
Отличный заказчик, был рад поработать. Конкретная задача, оплата без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Данияр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
19 отзывов
4 года назад
Eligrin
Богдан 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
Максим
 
27 лет
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Был
7 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Валерия
 
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4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад

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