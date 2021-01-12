🔥 Эффективный дизайн для улучшения продаж.
Здравствуйте!
✅ Делаю эффективный дизайн
✅ Бесплатные правки в рамках тз:)
✅ Исходники в нужных форматах
✅ Всегда на связи)
✅ Без проблем Поговорим голосом!
✅ Работаю до полного одобрения
Постоянно на связи:
Почта: [email protected]
Телефон: +38096-788-9507 ( Viber )
Телеграмм: https://t-do.ru/designprodesign
Отвечу на любые ваши вопросы в личные сообщения!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все отлично.
$50
10 баллов
4 года назад
FigmaNode.js
Всё отлично, приятно было поработать) Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая задача, адекватные правки, приятно работать! рекомендую!)
$27
10 баллов
4 года назад
Оперативное выполнение работы, разумные цены, работой полностью доволен.
Ответный отзыв
Четкая задача, понятные правки, рекомендую!!
$50
10 баллов
4 года назад
Большое спасибо! Работа понравилась, всё было выполнено в срок, и даже раньше) Александр прислушивался к нашим пожеланиям и коррективам👍
Ответный отзыв
Четкая задача! рекомендую!
$20
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена быстро и качественно! Можете обращаться.
Ответный отзыв
Четкая задача и быстрая оплата, советую!)