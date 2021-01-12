skemovich

Александр skemovich

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
🔥 Эффективный дизайн для улучшения продаж.

Здравствуйте!

✅ Делаю эффективный дизайн

✅ Бесплатные правки в рамках тз:)

✅ Исходники в нужных форматах

✅ Всегда на связи)

✅ Без проблем Поговорим голосом!

✅ Работаю до полного одобрения

Постоянно на связи:

Почта: [email protected]

Телефон: +38096-788-9507 ( Viber )

Телеграмм: https://t-do.ru/designprodesign

Отвечу на любые ваши вопросы в личные сообщения!

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Отзывы заказчиков

mprocenko
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
3 баннера для оформления Авито
.
Все отлично.
Ответный отзыв
danil4er
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Оформить дизайн Инстаграма
FigmaNode.js
Всё отлично, приятно было поработать) Рекомендую!
Четкая задача, адекватные правки, приятно работать! рекомендую!)
Ответный отзыв
hexade
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$27
10 баллов
4 года назад
Создать логотип и картинки для сайта
Оперативное выполнение работы, разумные цены, работой полностью доволен.
Четкая задача, понятные правки, рекомендую!!
Ответный отзыв
guest_16110274068995
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать баннеры для онлайн ярмарки
Большое спасибо! Работа понравилась, всё было выполнено в срок, и даже раньше) Александр прислушивался к нашим пожеланиям и коррективам👍
Четкая задача! рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16102233055191
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перевести в вектор логотип.
Работа выполнена быстро и качественно! Можете обращаться.
Четкая задача и быстрая оплата, советую!)
Ответный отзыв
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