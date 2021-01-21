Создать логотип и картинки для сайта

Есть установленный шаблон на интернет-магазин, в котором авторы темы оставили свободные места под изображения (на главной странице, в корзине и т.д.). Тематика интернет магазина - мелкие товары для кухни и дома. Необходимо: - создать простой логотип (ничего ...
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Добрый день!
Для сайта необходимо сделать favicon
16*16 в формате .ico
и по рекомендации яндекса в формате SVG или 120 × 120 пикселей.
Логотип на главную (221*55 можно чуть больше) состоящий из названия сайта и той-же favicon, формат png с прозрачным фоном
Картинки для сообществ в соц.сетях - схожие с favicon для узнаваемости бренда 2 шт. (vk, ok, zen.yandex и др.) 430*530 и 1944 *600
Сдать необходимо шаблон psd и готовые картинки.
Пишите сроки и цену работы.
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