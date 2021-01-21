Создать логотип и картинки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт13 заявок501 просмотр
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Добрый день!

Для сайта необходимо сделать favicon

16*16 в формате .ico

и по рекомендации яндекса в формате SVG или 120 × 120 пикселей.

Логотип на главную (221*55 можно чуть больше) состоящий из названия сайта и той-же favicon, формат png с прозрачным фоном

Картинки для сообществ в соц.сетях - схожие с favicon для узнаваемости бренда 2 шт. (vk, ok, zen.yandex и др.) 430*530 и 1944 *600

Сдать необходимо шаблон psd и готовые картинки.

Пишите сроки и цену работы.

3 года назад
hexade
38 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
skemovich
21 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$27
4 дня
Оперативное выполнение работы, разумные цены, работой полностью доволен.
Четкая задача, понятные правки, рекомендую!!