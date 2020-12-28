Разработка изображений для интернет-магазина

Есть установленный шаблон на интернет-магазин, в котором авторы темы оставили свободные места под изображения (на главной странице, в корзине и т.д.). Тематика интернет магазина - мелкие товары для кухни и дома.

Необходимо:

- создать простой логотип (ничего особенного не нужно)

- подготовить изображения по уже заготовленным размерам, чтобы заполнить тему (3-5 изображений)

- подготовить иконки преимуществ: доставка, колл-центр и т.д. (3-5 иконок)

Требования:

- самостоятельно создать/выбрать изображения и сделать их по необходимым размерам

- все изображения должны быть без нарушения авторски прав (самостоятельное создание/свободный источник/в крайнем случае покупка на стоке)

- устанавливать изображения в тему не нужно, изображения по запросу быстро подставит администратор

Одновременно с вами будет работать копирайтер - готовить тексты и подписи. Возможно, с ним нужно будет синхронизировать смысл/контент изображений

В заявке дайте следующю информацию:

- Примеры работ, где вы делали дизайн/изображения для интернет-магазина

- Есть ли опыт разработки магазина/лендинга под товары для кухни/дома

Кандидатам отправлю ссылку на магазин и подробности для оценки