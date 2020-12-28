Разработка изображений для интернет-магазина

Привет дорогой исполнитель, ищем опытного дизайнера для крупного заказа. Пробный заказ аватарка в канал телеграм. Более подробно информация в телеграм. Напишите ваши контакты отправим информацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть установленный шаблон на интернет-магазин, в котором авторы темы оставили свободные места под изображения (на главной странице, в корзине и т.д.). Тематика интернет магазина - мелкие товары для кухни и дома.
Необходимо:
- создать простой логотип (ничего особенного не нужно)
- подготовить изображения по уже заготовленным размерам, чтобы заполнить тему (3-5 изображений)
- подготовить иконки преимуществ: доставка, колл-центр и т.д. (3-5 иконок)
Требования:
- самостоятельно создать/выбрать изображения и сделать их по необходимым размерам
- все изображения должны быть без нарушения авторски прав (самостоятельное создание/свободный источник/в крайнем случае покупка на стоке)
- устанавливать изображения в тему не нужно, изображения по запросу быстро подставит администратор
Одновременно с вами будет работать копирайтер - готовить тексты и подписи. Возможно, с ним нужно будет синхронизировать смысл/контент изображений
В заявке дайте следующю информацию:
- Примеры работ, где вы делали дизайн/изображения для интернет-магазина
- Есть ли опыт разработки магазина/лендинга под товары для кухни/дома
Кандидатам отправлю ссылку на магазин и подробности для оценки
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