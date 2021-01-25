Перевести png иконку в svg

$2
Иконки и Пиксель-артЗавершен35 заявок785 просмотров
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перевести png иконку в svg, иконка не сложная. Еще нужно убрать обводку, что бы сочеталась с другими

3 года назад
alexandrZaharov
Александр 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
VBNN
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$2
1 день
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