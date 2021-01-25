Перевести png иконку в svg

Здравствуйте! Молодому каналу требуется креативный дизайнер/иллюстратор. Вашей задачей будет делать всего одну (!) иконку (обложку) на видео. Должен быть "запас прочности" на 3 дня всегда. Это константа, чтобы не было промахов. В качестве примера контента, с которым вы будете ...