tverdohlibnadia

Надежда Твердохлеб tverdohlibnadia

 
22 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Графический дизайнер

Добрый день, меня зовут Надежда.

Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

v Технические навыки

Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной

графикой.

Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

v Софт скилы

Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

Организация рабочих процессов.

Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

Адекватная реакция на конструктивную критику.

Какие задачи я решу?

1.Брендинг

-логотип;

-система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.);

-брендбук.

2.Рекламная графика

-рекламные баннеры;

-открытки и флаеры;

-плакаты и наружная реклама;

-инфографика и брошюры;

-рекламные объявления в соц. сетях;

-стилистика веб-сайта.

3.Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI)

-десктопные и мобильные приложения;

-веб-ресурсы.

4.Графический дизайн упаковок

-бумажные и полиэтиленовые этикетки;

-упаковка для продукции;

-обертки, пакеты и сумки.

5.Иллюстрации в графическом дизайне

Работаю без выходных с 9:00 до 22:00, всегда на связи.

Мой телеграмм: https://t.me/nadia_tverdohlib

Viber - 066 658 4626

Мои примеры вы можете посмотреть у меня в профиле.

FigmaIllustratorPhotoshop
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
3
постоянных заказчиков
23
безопасных платежей
ТОП-10
Иконки и Пиксель-арт
ТОП-10
Дизайн продукции
ТОП-20
Баннеры
ТОП-20
Иллюстрации и Рисунки
ТОП-50
Логотипы и Знаки
ТОП-50
Дизайн сайтов
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Отзывы заказчиков
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$5
10 баллов
7 месяцев назад
Иконки SVG
Все супер!
Спасибо за заказ
Ответный отзыв
amwork
Андрей 
37 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
8 месяцев назад
Оновити дизайн етикетки
Качественно и вовремя!
Спасибо за интересный проект!
Ответный отзыв
Grantorg
30 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Необхідно створити логотип для компанії
Очень понравилось сотрудничать с Надеждой. Приятный, ответственный исполнитель. Осталась очень довольна конечным результатом. Логотип вышел отличный! Рекомендую
Спасибо большое за добрые слова! Рад, что вам понравился проект, и было приятно работать с вами. Если у вас возникнут еще какие-либо задачи, не стесняйтесь обращаться - буду рада помочь!
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$5
10 баллов
8 месяцев назад
Есть иконки в PNG нужно их в SVG
Надежда Отлчино справилась с заданием! все очень быстро. РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо большое за добрые слова! Рад, что вам понравился проект, и было приятно работать с вами. Если у вас возникнут еще какие-либо задачи, не стесняйтесь обращаться - буду рада помочь!
Ответный отзыв
guest_16730152168589
Украина
год в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 месяцев назад
Логотип для ресторану
Все на найвищому рівні . Дуже дякую за співпрацю!
Дякую за надзвичайно цікавий проект! Як веб-дизайнер, хочу висловити свою вдячність замовнику за прекрасну співпрацю та гармонійний процес роботи.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
20 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#29
Иллюстрации и Рисунки
15 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#13
Дизайн сайтов
9 отзывов
$30/час
от $15от 2 дней
#36
Баннеры
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#11
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#9
Дизайн продукции
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#10
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#225
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#247
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