Надежда Твердохлеб tverdohlibnadiatverdohlibnadia
Добрый день, меня зовут Надежда.
Я занимаюсь разработкой графического дизайна.
v Технические навыки
Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.
Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
графикой.
Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.
v Софт скилы
Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.
Организация рабочих процессов.
Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.
Адекватная реакция на конструктивную критику.
Какие задачи я решу?
1.Брендинг
-логотип;
-система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.);
-брендбук.
2.Рекламная графика
-рекламные баннеры;
-открытки и флаеры;
-плакаты и наружная реклама;
-инфографика и брошюры;
-рекламные объявления в соц. сетях;
-стилистика веб-сайта.
3.Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI)
-десктопные и мобильные приложения;
-веб-ресурсы.
4.Графический дизайн упаковок
-бумажные и полиэтиленовые этикетки;
-упаковка для продукции;
-обертки, пакеты и сумки.
5.Иллюстрации в графическом дизайне
Работаю без выходных с 9:00 до 22:00, всегда на связи.
Мой телеграмм: https://t.me/nadia_tverdohlib
Viber - 066 658 4626
Мои примеры вы можете посмотреть у меня в профиле.
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