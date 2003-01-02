olezha_

Олег Шпунт olezha_

 
17 летКанада/Ванкувер
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Векторная графика, минимализм

Работаю с векторной графикой

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/olezha_/portfolio/

Отзывы: https://www.weblancer.net/users/olezha_/reviews/?account_type=freelancer

Выполняю работы в Inkscape

Владею английским языком (сертифицированный уровень В2)

Логотипы

Векторные изображения

Постеры

Иконки, стикеры

Схемы

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$10
средняя цена заказа
13%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
15
безопасных платежей
ТОП-10
Иконки и Пиксель-арт
ТОП-50
Логотипы и Знаки
ТОП-50
Иллюстрации и Рисунки
Портфолио
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Отзывы заказчиков
YourGambling
Николай 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$5
10 баллов
8 месяцев назад
Создать иконку SVG
Отличная работа!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
SavvaMolotkov
Савва 
20 летАрмения
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 отзывов
$10
10 баллов
8 месяцев назад
1)перевести в вектор 2)изменить текст на ORBITA
Всё супер ,работает отлично
Всë отлично, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
guest_16802460379875
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Создать логотип для сайта
Спасибо за работу. Все отлично, рекомендую.
Дякую за співпрацю! Рекомендую!
Ответный отзыв
dev2studio
Дмитрий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Нужен логотип для стартапа
Спасибо, ответственно подошел к задачи, быстро и качественно выполнил работу! Рекомендую
Четкое задание, коммуникация отличная, был рад с Вами работать!
Ответный отзыв
maksym201020
Макс 
32 годаУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
$28
10 баллов
10 месяцев назад
Створення лого
дуже відповідальний, талановитий. лишились приємні враження після співпраці.
Дуже цікаво було працювати, дякую за співпрацю!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
8 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#24
Логотипы и Знаки
7 отзывов
$3/час
от $5от 3 часов
#24
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$1/час
от $3от 2 часов
#10