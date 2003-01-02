Векторная графика, минимализм
Работаю с векторной графикой
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/olezha_/portfolio/
Отзывы: https://www.weblancer.net/users/olezha_/reviews/?account_type=freelancer
Выполняю работы в Inkscape
Владею английским языком (сертифицированный уровень В2)
Логотипы
Векторные изображения
Постеры
Иконки, стикеры
Схемы
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$10
средняя цена заказа
13%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
15
безопасных платежей
ТОП-10— Иконки и Пиксель-арт
ТОП-50— Логотипы и Знаки
ТОП-50— Иллюстрации и Рисунки
Портфолио
- Логотип магазина часов5 просмотров
- Логотип клининговой компании15 просмотров
- Логотип цветочного магазина5 просмотров
- Логотип академии10 просмотров
- Логотип мебельной компании11 просмотров
- Логотип фирмы кухонной мебели17 просмотров
- Логотип для автокомпании16 просмотров
- Логотип для бренда купальников28 просмотров
- Логотип для суши-бара36 просмотров
- Научный проект (постер) по изучению экосистемы12 просмотров
- Иконки9 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 месяцев назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
8 месяцев назад
Всё супер ,работает отлично
Ответный отзыв
Всë отлично, спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Спасибо за работу. Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю! Рекомендую!
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Спасибо, ответственно подошел к задачи, быстро и качественно выполнил работу! Рекомендую
Ответный отзыв
Четкое задание, коммуникация отличная, был рад с Вами работать!
$28
10 баллов
10 месяцев назад
дуже відповідальний, талановитий. лишились приємні враження після співпраці.
Ответный отзыв
Дуже цікаво було працювати, дякую за співпрацю!
Иллюстрации и Рисунки
8 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#24
Логотипы и Знаки
7 отзывов
$3/час
от $5от 3 часов
#24
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$1/час
от $3от 2 часов
#10