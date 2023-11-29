Фриланс: Разработка иллюстрации и рисунков

26 открытых заказов
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Вакансии художников, иллюстраторов книг можно найти на различных сайтах, предлагающих работу. Создание рисунков к книгам — процесс творческий. Именно поэтому для подобной работы ищут людей с опытом. Закономерно, что создание иллюстраций к сказкам, рассказам предлагают и начинающие дизайнеры, и опытные мастера. Выбрать специалиста по собственным требованиям довольно сложно. Размещение вакансии художников и иллюстраторов книг на обычной доске объявления не принесет должного результата. Это лишь затянет поиски. Сервис Weblancer поможет вам решить эту задачу за минимальный промежуток времени и с максимальной эффективностью. У нас вы сможете разместить вакансию или создать проект, и в кратчайшие сроки выбрать специалиста. Не менее важно, что вы получите возможность заказать создание иллюстраций к детским книгам, не переплачивая баснословных сумм. Многие фрилансеры требуют невысокую оплату за собственный труд, не жертвуя при этом качественными показателями.

Частые вопросы по иллюстрациям и рисункам

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  • Открытка партнерам на новый год

    $20

    Требуется сделать открытку для добавления поздравления партнерам компании gcs-reefer.com на новый год Только украинские подрядчики, рассчет в гривне нал/безнал

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Открыт
    21 час назад

  • Создать 2D персонажей в стиле 3D для браузерной игры

    Нужно создать персонажей для браузерной веб-игры. Персонажи будут 2Д , но в стиле 3Д (современный мультяшний стиль). Нужен скорее всего векторный формат. Пожалуйста, откликайтесь те, у кого уже есть опыт создания 2Д персонажей в стиле ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Открыт
    день назад

  • Талантливый иллюстратор/карикатурист для семейного портрета

    Уважаемые фрилансеры, мы ищем опытного иллюстратора или карикатуриста для создания уникального семейного портрета. Если у вас есть опыт работы над подобными проектами, мы были бы рады увидеть некоторые из ваших предыдущих работ, чтобы оценить ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Открыт
    день назад

  • Дизайн подарочного сертификата в магазин кроссовок

    Требуется разработать дизайн подарочного сертификата для онлайн магазина брендовых кроссовок и одежды (Nike, adidas и тд)  На суммы: 1 ) 3000р 2) 5000р 3) 7000р 4) 10000р 5)15000р На сертификате обязательно разместить ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Открыт
    2 дня назад

  • Нужна илюстрация в стиле isometric line

    $30

    Нужно сделать коня с девушкой и луком по примеру кита(файл прикрепляю).В разных цветах одна и та же картинка розового и фиолетового.Очень важно что бы она выглядела как кит

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Открыт
    4 дня назад

  • Иллюстратор для анимации

    Ищу иллюстратора для отрисовки всадников на конях с копьями (вид сверху) для последующей анимации. Нужно будет сделать три четыре отрисовки для создания анимации. Всадник римской эпохи для иллюстрации военных маневров.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Открыт
    4 дня назад

  • Рисунок

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать Новогоднего Конора McGregor'а, для вейп-шопа и связать с ВЕЙП-тематикой. Рисунок формата А4 должен быть выполнен на графическом планшете/в электронно - художественной программе. ФОТОШОП НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Открыт
    4 дня назад

  • Превью для стрима

    сделать превью для стрима по игре gta 5 rp

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Открыт
    6 дней назад

  • Намалювати 16 илюстрацій

    $20

    Намалювати 16 варіантів ілюстрацій по заданій темі. Щоб всі були в стилі першого малюнку (який надішлю особисто).

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Открыт
    9 дней назад

  • Новый год в игре

    ?Итак, ваша задача нарисовать АРТ, на тему Новый Год в Mobile legends bang bang Проявите свою фантазию и обыграйте как-нибудь круто эту тему

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Сделать 7 картин по тематике макробиотике

    $70

    Добрый вечер. У меня кафе в скандинавском стиле. Нужны 7 ярких картин в одном стиле. Есть заготовки текста, который должен быть размещен на каждой картине. Тематика Макробиотика. То есть энергии Инь ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Открыт
    15 дней назад

  • Создание анимированной инфографики для мотошколы на Бали

    $75

    Для мотошколы, которая находится на Бали, необходимо создать анимированную инфографику для улучшения восприятия информации о наших программах и стоимости среди клиентов. Инфографика должна быть понятной для наших клиентов, включая новых и существующих. Должна с первого просмотра ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Открыт
    15 дней назад

  • Дизайнер в Midjourney и Playground

    $100

    Срочно нужен дизайнер для работы в ИИ Playground. Важно чтобы вы умели создавать промпты и картинки по референсам. График свободный. Изображения нужны каждый день. Оплата договорная. Интересуют те, кто готов работать в долгую.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Отрисовать в векторе и дорисовать

    Задачи: 1. Отрисовать в векторе персонажа в прикрепленных. Важно сохранить все детали. 2. Дорисовать коготь на правой ноге 3. Нарисовать в такой же позиции и с таким же выражением лица, только чтобы провод был не ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Нужно обработать картинки для веб-дизайна

    $45

    Есть несколько картинок, отобранных нами для нашего сайта. Необходимо немного поработать с ними (эффекты, где-то обрезать, в целом привести в порядок). Техническое задание имеется.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Горшок для цветов

    Нужно нарисовать небольшой горшочек для комнатного цветка в стиле кошечки с ушками (чтобы ушки были частью конструкции горшочка, а глаза, нос, рот и усы - нарисованы) в 3д. Пример представлен на картинке

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Нужен сценарист-дизайнер для составления материалов на Ютуб канал

    $275

    Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб. Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете. Большим плюсом будет ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Открыт
    24 дня назад

  • Дизайн штампа сувенирной монеты

    Разработать дизайн штампа сувенирной монеты с двух сторон, пример во вложениях. Итоговый файл должен получится двухцветный, в формате пдф. Референс нужного дизайна есть

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Открыт
    24 дня назад