Требуется сделать открытку для добавления поздравления партнерам компании gcs-reefer.com на новый год Только украинские подрядчики, рассчет в гривне нал/безнал
Фриланс: Разработка иллюстрации и рисунков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Частые вопросы по иллюстрациям и рисункам
Выбирайте лучших художников-иллюстраторов на Weblancer.
Ознакомтесь с подробной информацией о фриланс-бирже.
- $20Иллюстрации и Рисунки6 заявокОткрыт21 час назад
Нужно создать персонажей для браузерной веб-игры. Персонажи будут 2Д , но в стиле 3Д (современный мультяшний стиль). Нужен скорее всего векторный формат. Пожалуйста, откликайтесь те, у кого уже есть опыт создания 2Д персонажей в стиле ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиОткрытдень назад
Уважаемые фрилансеры, мы ищем опытного иллюстратора или карикатуриста для создания уникального семейного портрета. Если у вас есть опыт работы над подобными проектами, мы были бы рады увидеть некоторые из ваших предыдущих работ, чтобы оценить ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиОткрытдень назад
Требуется разработать дизайн подарочного сертификата для онлайн магазина брендовых кроссовок и одежды (Nike, adidas и тд) На суммы: 1 ) 3000р 2) 5000р 3) 7000р 4) 10000р 5)15000р На сертификате обязательно разместить ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокОткрыт2 дня назад
- $30
Нужно сделать коня с девушкой и луком по примеру кита(файл прикрепляю).В разных цветах одна и та же картинка розового и фиолетового.Очень важно что бы она выглядела как китИллюстрации и Рисунки5 заявокОткрыт4 дня назад
Ищу иллюстратора для отрисовки всадников на конях с копьями (вид сверху) для последующей анимации. Нужно будет сделать три четыре отрисовки для создания анимации. Всадник римской эпохи для иллюстрации военных маневров.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиОткрыт4 дня назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать Новогоднего Конора McGregor'а, для вейп-шопа и связать с ВЕЙП-тематикой. Рисунок формата А4 должен быть выполнен на графическом планшете/в электронно - художественной программе. ФОТОШОП НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.Иллюстрации и Рисунки9 заявокОткрыт4 дня назад
сделать превью для стрима по игре gta 5 rpИллюстрации и Рисунки9 заявокОткрыт6 дней назад
- $20
Намалювати 16 варіантів ілюстрацій по заданій темі. Щоб всі були в стилі першого малюнку (який надішлю особисто).Иллюстрации и Рисунки10 заявокОткрыт9 дней назад
?Итак, ваша задача нарисовать АРТ, на тему Новый Год в Mobile legends bang bang Проявите свою фантазию и обыграйте как-нибудь круто эту темуИллюстрации и Рисунки10 заявокОткрыт12 дней назад
1440 DPI в таком качестве будет печать,кто понимает пишите(работа в фотошопе )Иллюстрации и Рисунки10 заявокОткрыт13 дней назад
Требуется сделатт инфографику для товара вайлдберизИллюстрации и Рисунки9 заявокОткрыт13 дней назад
- $70
Добрый вечер. У меня кафе в скандинавском стиле. Нужны 7 ярких картин в одном стиле. Есть заготовки текста, который должен быть размещен на каждой картине. Тематика Макробиотика. То есть энергии Инь ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокОткрыт15 дней назад
- $75
Для мотошколы, которая находится на Бали, необходимо создать анимированную инфографику для улучшения восприятия информации о наших программах и стоимости среди клиентов. Инфографика должна быть понятной для наших клиентов, включая новых и существующих. Должна с первого просмотра ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиОткрыт15 дней назад
- $100
Срочно нужен дизайнер для работы в ИИ Playground. Важно чтобы вы умели создавать промпты и картинки по референсам. График свободный. Изображения нужны каждый день. Оплата договорная. Интересуют те, кто готов работать в долгую.Иллюстрации и Рисунки11 заявокОткрыт16 дней назад
Задачи: 1. Отрисовать в векторе персонажа в прикрепленных. Важно сохранить все детали. 2. Дорисовать коготь на правой ноге 3. Нарисовать в такой же позиции и с таким же выражением лица, только чтобы провод был не ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокОткрыт17 дней назад
- $45
Есть несколько картинок, отобранных нами для нашего сайта. Необходимо немного поработать с ними (эффекты, где-то обрезать, в целом привести в порядок). Техническое задание имеется.Иллюстрации и Рисунки12 заявокОткрыт18 дней назад
Нужно нарисовать небольшой горшочек для комнатного цветка в стиле кошечки с ушками (чтобы ушки были частью конструкции горшочка, а глаза, нос, рот и усы - нарисованы) в 3д. Пример представлен на картинкеИллюстрации и Рисунки10 заявокОткрыт18 дней назад
- $275
Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб. Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете. Большим плюсом будет ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокОткрыт24 дня назад
Разработать дизайн штампа сувенирной монеты с двух сторон, пример во вложениях. Итоговый файл должен получится двухцветный, в формате пдф. Референс нужного дизайна естьИллюстрации и Рисунки7 заявокОткрыт24 дня назад