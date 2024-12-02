Сделать обложку летнего лоу-фай трека для муз. площадок.

Тема: герои итальянских мемов на пляже. Прикрепляю файлом своё видение дизайна и идеи (мой промпт обрисовывет слишком топорно). В том числе принимаю работы сгенерированный ИИ, но все герои должны быть узнаваемы (есть их всеобщее представление в сети), артефакты отсутствовать (лишние руки, головы), и в целом картинка не слишком "кринжовая".

Список героев, которые должны присутствовать:

Bombardiro crocodilo - A crocodile fused with a World War II bomber plane.

Tralalelo tralala - Тринога синяя акула в найках.

Trippi Troppi Troppa Trippa - Креветка с головой кота.

Glorbo Fruttodrilo - Аллигатор с телом абруза.

Cappuccino Assassino - Кружка каппучино с ножом.

Tung tung sahur - Деревянный чел с бейсбольной битой и лицом поровозика Томаса.

Bobritto Bandito - Бобр с Томми ганом в бандане.

Trulimero Trulicina - Рыба с головой кота на 4 человеческих ногах.

Название "BombardiLo-Fi"

Соотношение сторон 1:1, разрешение от 3000*3000 px.