Необхідно створити пакет креативів для реклами в Meta, TikTok та Google Ads. Робота повинна бути виконана в Adobe Illustrator у векторному форматі. Доступ до вихідних файлів обов'язковий. Наявність портфоліо з рекламними оверлеями буде перевагою. В ТЗ можливі правки за рекомендаціями виконавця.
Создать обложку трека с героями брейнрот-мемов
Сделать обложку летнего лоу-фай трека для муз. площадок.
Тема: герои итальянских мемов на пляже. Прикрепляю файлом своё видение дизайна и идеи (мой промпт обрисовывет слишком топорно). В том числе принимаю работы сгенерированный ИИ, но все герои должны быть узнаваемы (есть их всеобщее представление в сети), артефакты отсутствовать (лишние руки, головы), и в целом картинка не слишком "кринжовая".
Список героев, которые должны присутствовать:
Bombardiro crocodilo - A crocodile fused with a World War II bomber plane.
Tralalelo tralala - Тринога синяя акула в найках.
Trippi Troppi Troppa Trippa - Креветка с головой кота.
Glorbo Fruttodrilo - Аллигатор с телом абруза.
Cappuccino Assassino - Кружка каппучино с ножом.
Tung tung sahur - Деревянный чел с бейсбольной битой и лицом поровозика Томаса.
Bobritto Bandito - Бобр с Томми ганом в бандане.
Trulimero Trulicina - Рыба с головой кота на 4 человеческих ногах.
Название "BombardiLo-Fi"
Соотношение сторон 1:1, разрешение от 3000*3000 px.
Заявки фрилансеров
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