Сделать обложку трека

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Открыт4 заявки28 просмотров

1) Есть фон обложки трека - общая картинка.

2) Требуется: доработать обложку:

  • добавить название альбома и добавить на него визуальный элемент в виде стекающей крови.

  • добавить названия треков.

Дизайн обложекДизайн объектов
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Иллюстрации и Рисунки
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