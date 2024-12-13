Добавить обьекты на готовую картинку

$5
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Закрыт3 заявки77 просмотров

Есть картинка, нужно добавить на нее транспорт, и спутник.

Сделать нужно сейчас, вместе со мной)

Есть krea и midjourney

Дизайн объектов
11 часов назад
ArtSokratov
Михаил 
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