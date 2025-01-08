Требуется иллюстратор для создания цветной иллюстрации на основе черно-белого эскиза. Необходимо добавить детали и доработать композицию в заданной стилистике. Примеры работ с похожим стилем обязательны. Срок выполнения - около 1 недели.
Отрисовка иллюстраций в детском стиле
Нужны иллюстрации в детском стиле. Требуется отрисовать около 30 изображений из растра в вектор. Формат: вектор, разложенный по слоям. Ждем предложения по бюджету и срокам.
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