Отрисовка иллюстраций в детском стиле

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Открыт4 заявки313 просмотров

Нужны иллюстрации в детском стиле. Требуется отрисовать около 30 изображений из растра в вектор. Формат: вектор, разложенный по слоям. Ждем предложения по бюджету и срокам.

Создание иллюстраций
3 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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