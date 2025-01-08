Вам нужно отрисовать пак стиков для достижений в приложении. Имеется список достижений, опираясь на этот список нужно сделать иллюстрации. Дизайн должен быть в едином стиле. Всего 43 иллюстрации. Стикеры должны быть в векторном формате! Сколько будет два + 2 = ? иначе рассматривать заявку не будем. Присылайте ваши работы, кандидатам предоставим доступ к детальному ТЗ. Исполнителям с хорошим знанием векторных редакторов и навыком работы с иллюстрацией - будет предпочтение.