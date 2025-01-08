Нарисовать стикеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки23 просмотра

Вам нужно отрисовать пак стиков для достижений в приложении. Имеется список достижений, опираясь на этот список нужно сделать иллюстрации. Дизайн должен быть в едином стиле. Всего 43 иллюстрации. Стикеры должны быть в векторном формате! Сколько будет два + 2 = ? иначе рассматривать заявку не будем. Присылайте ваши работы, кандидатам предоставим доступ к детальному ТЗ. Исполнителям с хорошим знанием векторных редакторов и навыком работы с иллюстрацией - будет предпочтение.

Создание иллюстрацийСоздание стикеров
11 часов назад
ewal
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