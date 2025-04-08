Редактирование фото

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Открыт8 заявок135 просмотров

Добавить свечение, затемнить фон и сделать небо более драматичным, добавить легкий туман или световые лучи, подчеркнуть тень. можно задействовать ии в работе. оригинал первой фото, референс который необходимо получить второе фото. Плюс нужно доработать обувь и сверху меч, их случайно обрезали

Обработка фотографийРедактирование изображений
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