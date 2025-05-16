Иллюстратор, скетчер

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Открыт1 заявка160 просмотров

Мы ищем иллюстратора, скетчера для работы над комиксами. Задачи включают отрисовку графической раскадровки (скетчи, сторибординг) по текстовой раскадровке. Необходимы навыки рисования от руки и умение делать быстрые наброски сцен. Предоставляем доступ к нейросетке для помощи в работе.

НейросетиСоздание иллюстраций
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
201 отзыв
день назад
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Иллюстрации и Рисунки