Необходимо перерисовать изображения в карикатурном стиле в векторе (CDR не выше 2018). Учитывайте пропорции для книги. Оплата 1000р ($12) за изображение. Согласование в плохом качестве, после утверждения - отправка в высоком качестве. Возможны правки и выбор отдельных изображений для работы.