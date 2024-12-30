Требуется арт-иллюстратор для создания логотипа и принтов одежды в мультяшном или комиксном стиле, вдохновленных американской хип-хоп культурой. Бюджет проекта составляет до 150$. Ожидается оригинальный и креативный подход к дизайну.
Нарисовать иллюстрации
Даны изображения, необходимо их перерисовать по своему (чтобы не нарушать авторские права). В карикатурном стиле (линии с заливкой сплошной или градиентной). Даны места в книге где они будут располагаться - это определяет их пропорции. Хотелось чтобы изображения сразу были нарисованы в векторе (CDR не выше 2018).
Согласовать со мной в плохом качестве вначале, если все хорошо я перечисляю деньги, а вы в хорошем качестве пришлете мне результат. Мне не очень сильно хочется связываться с криптовалютой.
За одно изображение 1000р = 12$. Обычно не сразу получается результат, несколько раз нужно будет подкорректировать (что то убрать, что то добавить). Можно не все рисовать, а только какие-то отдельные изображения, которые вам понравились.
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